«Это будет безумие». Автор дубля в финале Дуэ — о праздновании «ПСЖ» победы в ЛЧ

Вингер «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ, оформивший дубль и отдавший голевую передачу в финале Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (5:0), поделился эмоциями после завоевания трофея. 19-летний футболист вышел на поле в стартовом составе и отыграл 66 минут.

«У меня нет слов. Это было просто невероятно для меня. У меня нет слов, извините. Луис Энрике? Он здесь уже два года и вошёл в историю клуба. Тактически и психологически он действительно хороший тренер, невероятный, и как человек тоже. С ним приятно работать. Не знаю, как мы будем праздновать, но это будет безумие», — приводит слова Дуэ официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов впервые в своей истории. Луис Энрике второй раз привёл свою команду к победе в ЛЧ — в 2015 году это была «Барселона». Дезире Дуэ стал самым молодым футболистом, оформившим «гол+пас» в финале главного клубного турнира Европы.