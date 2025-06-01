Сафонов рассказал, как получил травму, празднуя победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал подробности, как получил травму во время празднования финала Лиги чемпионов. В решающем матче турнира парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.

«Да, побили меня, я не знаю, где-то в толпе кто-то. Засунули локтём, походу. Но в этот день вообще без разницы», — сказал Сафонов в эфире Okko.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара» Контактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. По итогам сезона-2024/2025 Сафонов стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны.