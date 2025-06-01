Сафонов рассказал, как получил травму, празднуя победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал подробности, как получил травму во время празднования финала Лиги чемпионов. В решающем матче турнира парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Да, побили меня, я не знаю, где-то в толпе кто-то. Засунули локтём, походу. Но в этот день вообще без разницы», — сказал Сафонов в эфире Okko.
Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара» Контактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. По итогам сезона-2024/2025 Сафонов стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны.
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