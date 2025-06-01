Где смотреть Суперфинал Кубка России — 2025: матч «Ростов» — ЦСКА, кто покажет

Сегодня, 1 июня, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей).

В прошлом розыгрыше турнира победу одержал «Зенит». В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.