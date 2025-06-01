Президент «Интера» рассказал о будущем Индзаги после разгромного поражения в финале ЛЧ

Президент «Интера» Беппе Маротта ответил на вопрос о будущем главного тренера Симоне Индзаги после разгромного поражения команды в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:5).

«Это был негативный вечер, когда соперник превзошёл нас во всех аспектах, мы снимаем перед ними шляпу. Это не должно изменить нашу оценку всего сезона, включая выход в финал Лиги чемпионов. Это было плохое выступление, и мы сожалеем о нём — особенно перед многочисленными болельщиками, приехавшими сюда. Решение по будущему Индзаги? Никаких изменений в оценке. Мы уже сказали, что встретимся с Индзаги на следующей неделе. У него ещё год по контракту, и он за последние четыре года доказал, что полностью заслуживает быть здесь. Многие наши достижения — его заслуга», — приводит слова Маротты Football Italia.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» стал первой командой в истории футбола, которой удалось выиграть финал Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов с разницей в пять голов.