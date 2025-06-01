«Это история!» Сборная России обратилась к Сафонову после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

В сборной России отреагировали на победу российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов. В решающей встрече турнира парижане разгромно оделили «Интер» со счётом 5:0.

«Сафонов — победитель Лиги чемпионов. В первый же сезон притянул к себе главный клубный трофей. Браво, Мотя! Это история!», — написано на официальной странице сборной России в телеграм-канале.

После этого сборная России опубликовала ещё один пост, где показала французскую команду на вручении главного еврокубкового трофея, подписав фото: «История»

Фото: Телеграм-канал сборной России

Всего по итогам текущего сезона Матвей Сафонов выиграл четыре титула с французским грандом. Помимо Лиги чемпионов, россиянин завоевал титул чемпиона Франции, а также Кубка и Суперкубка страны. Это его первый сезон в клубе.

Материалы по теме Матвей Сафонов стал первым россиянином в истории, выигравшим требл

Зарубежные спортсмены с российским паспортом: