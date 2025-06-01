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Фото: Хвича Кварацхелия с трофеем и золотой медалью после победы в Лиге чемпионов

Фото: Хвича Кварацхелия с трофеем и золотой медалью после победы в Лиге чемпионов
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Французский «ПСЖ» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, разгромив в финальном матче турнира миланский «Интер» (5:0). Грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия принял участие в матче, проведя на поле 84 минуты и забив один из голов.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

После финального свистка бывший футболист «Рубина» и «Локомотива» принял участие в церемонии награждения. Кварацхелия получил золотую медаль за победу в турнире, а также подошёл к Кубку европейских чемпионов и поцеловал трофей.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Хвича Кварацхелия перебрался в «ПСЖ» из итальянского «Наполи» в зимнее трансферное окно. Таким образом, игрок сборной Грузии за первые полгода в новом клубе выиграл чемпионат, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

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