Фото: Хвича Кварацхелия с трофеем и золотой медалью после победы в Лиге чемпионов

Французский «ПСЖ» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, разгромив в финальном матче турнира миланский «Интер» (5:0). Грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия принял участие в матче, проведя на поле 84 минуты и забив один из голов.

После финального свистка бывший футболист «Рубина» и «Локомотива» принял участие в церемонии награждения. Кварацхелия получил золотую медаль за победу в турнире, а также подошёл к Кубку европейских чемпионов и поцеловал трофей.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Хвича Кварацхелия перебрался в «ПСЖ» из итальянского «Наполи» в зимнее трансферное окно. Таким образом, игрок сборной Грузии за первые полгода в новом клубе выиграл чемпионат, Кубок Франции и Лигу чемпионов.