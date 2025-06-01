Луис Энрике повторил уникальный рекорд Хосепа Гвардиолы в истории футбола

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике стал вторым тренером в истории футбола, которому удалось выиграть требл с двумя разными клубами, сообщает Squawka в социальной сети X.

В сезоне-2024/2025 Энрике в составе «ПСЖ» стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны. Ранее ему удалось оформить требл с «Барселоной» в сезоне 2014/2015.

До Энрике единственным тренером, которому удавалось выиграть требл с двумя разными командами, был Хосеп Гвардиола, который сделал это в составе «Барселоны» в сезоне-2008/2009 и «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.