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Луис Энрике повторил уникальный рекорд Хосепа Гвардиолы в истории футбола

Луис Энрике повторил уникальный рекорд Хосепа Гвардиолы в истории футбола
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике стал вторым тренером в истории футбола, которому удалось выиграть требл с двумя разными клубами, сообщает Squawka в социальной сети X.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

В сезоне-2024/2025 Энрике в составе «ПСЖ» стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны. Ранее ему удалось оформить требл с «Барселоной» в сезоне 2014/2015.

До Энрике единственным тренером, которому удавалось выиграть требл с двумя разными командами, был Хосеп Гвардиола, который сделал это в составе «Барселоны» в сезоне-2008/2009 и «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.

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