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Фото: эмоции игроков «ПСЖ» после победы в финале Лиги чемпионов

Фото: эмоции игроков «ПСЖ» после победы в финале Лиги чемпионов
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Завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «ПСЖ» и «Интер». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступал Иштван Ковач из Румынии. По итогам 90 минут игры сильнее оказались футболисты «ПСЖ» (5:0). Сразу после финального свистка игроки парижан принялись отмечать победу.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Фото: Lars Baron/Getty Images

Фото: Lars Baron/Getty Images

Фото: Carl Recine/Getty Images

«ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы впервые в своей истории. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике второй раз привёл свою команду к победе в ЛЧ — в 2015 году это была «Барселона».

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