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Хвича Кварацхелия отреагировал на победу с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Хвича Кварацхелия отреагировал на победу с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия опубликовал пост на своей странице в соцсетях, где кратко отреагировал на победу с французским грандом в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, футболист отличился голом, а матч с «Интером» завершился разгромом (5:0).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Мечты сбываются!» — написал Кварацхелия в соцсетях, прикрепив фото с трофеем.

Фото: Соцсети Хвичи Кварацхелии

Хвича Кварацхелия перебрался в «ПСЖ» из итальянского «Наполи» в зимнее трансферное окно. Таким образом, игрок сборной Грузии за первые полгода в новом клубе выиграл чемпионат, Кубок Франции и Лигу чемпионов. Кроме того, Хвича получил золотую медаль Серии А с неаполитанцами. Всего в текущем сезоне Кварацхелия сыграл 44 матча, забив 12 голов и отдав девять результативных передач.

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