Хвича Кварацхелия отреагировал на победу с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия опубликовал пост на своей странице в соцсетях, где кратко отреагировал на победу с французским грандом в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, футболист отличился голом, а матч с «Интером» завершился разгромом (5:0).

«Мечты сбываются!» — написал Кварацхелия в соцсетях, прикрепив фото с трофеем.

Фото: Соцсети Хвичи Кварацхелии

Хвича Кварацхелия перебрался в «ПСЖ» из итальянского «Наполи» в зимнее трансферное окно. Таким образом, игрок сборной Грузии за первые полгода в новом клубе выиграл чемпионат, Кубок Франции и Лигу чемпионов. Кроме того, Хвича получил золотую медаль Серии А с неаполитанцами. Всего в текущем сезоне Кварацхелия сыграл 44 матча, забив 12 голов и отдав девять результативных передач.

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