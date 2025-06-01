«Слишком много разочарований». Индзаги – о будущем в «Интере» после разгрома в финале ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о своём будущем в клубе после разгромного поражения команды в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:5).

«Это был не мой «Интер», и мы сами это прекрасно понимаем. Но это не отменяет моей гордости за этих ребят и весь их путь. Мы встретили команду, которая заслуженно выиграла этот матч, Лигу чемпионов и, вероятно, просто сильнее нас.

Решение о моём будущем в клубе? Посмотрим в ближайшие дни. Мы сядем и спокойно обсудим всё с клубом. После второго проигранного финала за три года слишком много разочарований, чтобы думать прямо сейчас. У нас будет время спокойно поговорить с клубом. Президент и руководство были рядом с нами и сегодня, поддерживали нас в раздевалке», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» стал первой командой в истории футбола, которой удалось выиграть финал Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов с разницей в пять голов.