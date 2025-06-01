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«Слишком много разочарований». Индзаги – о будущем в «Интере» после разгрома в финале ЛЧ

«Слишком много разочарований». Индзаги – о будущем в «Интере» после разгрома в финале ЛЧ
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о своём будущем в клубе после разгромного поражения команды в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:5).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Это был не мой «Интер», и мы сами это прекрасно понимаем. Но это не отменяет моей гордости за этих ребят и весь их путь. Мы встретили команду, которая заслуженно выиграла этот матч, Лигу чемпионов и, вероятно, просто сильнее нас.

Решение о моём будущем в клубе? Посмотрим в ближайшие дни. Мы сядем и спокойно обсудим всё с клубом. После второго проигранного финала за три года слишком много разочарований, чтобы думать прямо сейчас. У нас будет время спокойно поговорить с клубом. Президент и руководство были рядом с нами и сегодня, поддерживали нас в раздевалке», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» стал первой командой в истории футбола, которой удалось выиграть финал Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов с разницей в пять голов.

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