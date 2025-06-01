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Только пять тренеров до Луиса Энрике побеждали в Лиге чемпионов с двумя разными командами

Только пять тренеров до Луиса Энрике побеждали в Лиге чемпионов с двумя разными командами
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике стал победителем Лиги чемпионов УЕФА второй раз за карьеру. В финале сезона-2024/2025 его подопечные разгромили «Интер» со счётом 5:0. Свой первый трофей ЛЧ Энрике выиграл с каталонской «Барселоной», которая в сезоне-2014/2015 победила «Ювентус» (3:1).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Таким образом, испанский специалист стал лишь шестым тренером в истории футбола, которому удалось завоевать главный клубный трофей Европы с двумя разными командами. Ранее это достижение покорялось соотечественнику Энрике Хосепу Гвардиоле, немцам Юппу Хайнкесу и Оттмару Хитцфельду, португальцу Жозе Моуринью и итальянцу Карло Анчелотти.

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