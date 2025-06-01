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19-летний вингер «ПСЖ» Дуэ установил уникальное достижение в финалах Лиги чемпионов

19-летний вингер «ПСЖ» Дуэ установил уникальное достижение в финалах Лиги чемпионов
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19-летний французский крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ, оформивший дубль и отдавший голевую передачу в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Интером» (5:0), установил уникальное достижение в финалах главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

По информации источника, Дуэ первым в истории футболистом, который отметился тремя результативными действиями в решающем матче Лиги чемпионов.

Кроме того, француз является самым молодым игроком, когда-либо оформлявшим гол+пас и дубль в финале ЛЧ (19 лет и 362 дня). Ранее самым молодым автором двух мячей был 28-летний вингер «Реала» Гарет Бэйл (в 2018 году с «Ливерпулем» (3:1).

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