19-летний вингер «ПСЖ» Дуэ установил уникальное достижение в финалах Лиги чемпионов

19-летний французский крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ, оформивший дубль и отдавший голевую передачу в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Интером» (5:0), установил уникальное достижение в финалах главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, Дуэ первым в истории футболистом, который отметился тремя результативными действиями в решающем матче Лиги чемпионов.

Кроме того, француз является самым молодым игроком, когда-либо оформлявшим гол+пас и дубль в финале ЛЧ (19 лет и 362 дня). Ранее самым молодым автором двух мячей был 28-летний вингер «Реала» Гарет Бэйл (в 2018 году с «Ливерпулем» (3:1).

Материалы по теме Фото Хвича Кварацхелия отреагировал на победу с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Сколько стоят молодые футболисты: