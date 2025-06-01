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ПСЖ — Интер — 5:0, видеообзор матча, видео голов: Хакими, Дуэ, Кварацхелия, Маюлу, 31 мая 2025 года, Лига чемпионов, финал

Видеообзор исторической разгромной победы «ПСЖ» над «Интером» в финале Лиги чемпионов
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Французский «Пари Сен-Жермен» с разгромным счётом победил миланский «Интер» в решающем матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в немецком Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

В составе парижан дублем и результативной передачей отметился 19-летний французский вингер Дезире Дуэ. Он же признан лучшим игроком встречи. По голу забили марокканский защитник Ашраф Хакими, грузинский вингер Хвича Кварацхелия и французский хавбек Сенни Маюлу. Две результативные передачи в активе лидера парижан Усмана Дембеле. Ещё по одной голевой передаче записали в свой актив португалец Витинья и француз Брэдли Баркола.

Вашему вниманию, видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Таким образом, «ПСЖ» стал обладателем первой в истории Лиги чемпионов и первого требла.

Сетка плей-офф Лиги чемпионов
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