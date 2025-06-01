Видеообзор исторической разгромной победы «ПСЖ» над «Интером» в финале Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» с разгромным счётом победил миланский «Интер» в решающем матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в немецком Мюнхене и завершилась со счётом 5:0.

В составе парижан дублем и результативной передачей отметился 19-летний французский вингер Дезире Дуэ. Он же признан лучшим игроком встречи. По голу забили марокканский защитник Ашраф Хакими, грузинский вингер Хвича Кварацхелия и французский хавбек Сенни Маюлу. Две результативные передачи в активе лидера парижан Усмана Дембеле. Ещё по одной голевой передаче записали в свой актив португалец Витинья и француз Брэдли Баркола.

Вашему вниманию, видеообзор встречи.

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Таким образом, «ПСЖ» стал обладателем первой в истории Лиги чемпионов и первого требла.

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