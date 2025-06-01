Фото: Матвей Сафонов с кубком Лиги чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сфотографировался с кубком Лиги чемпионов. В решающем матче турнира парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0. Сафонов в этой встрече остался на скамейке запасных.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале сборной России.

По итогам сезона-2024/2025 Сафонов стал обладателем Лиги чемпионов, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара» Контактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и в семи матчах отыграл «на ноль».