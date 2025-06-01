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«ПСЖ» и «Тоттенхэм» сыграют в Суперкубке УЕФА 2025 года

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» сыграют в Суперкубке УЕФА 2025 года
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Определились участники Суперкубка УЕФА 2025 года. В матче за трофей встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Тоттенхэм». Напомним Суперкубок разыгрывается перед стартом нового сезона в формате одного матча между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

В субботу, 31 мая, «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов и завоевал главный клубный трофей континента. Ранее, 21 мая, «Тоттенхэм» одолел «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале второго по значимости еврокубка и стал победителем Лиги Европы.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА остаётся мадридский «Реал». В августе прошлого года «сливочные» одержали победу над «Аталантой» (2:0). Игра проходила 14 августа 2024 года на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша).

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