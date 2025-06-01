«ПСЖ» и «Тоттенхэм» сыграют в Суперкубке УЕФА 2025 года

Определились участники Суперкубка УЕФА 2025 года. В матче за трофей встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Тоттенхэм». Напомним Суперкубок разыгрывается перед стартом нового сезона в формате одного матча между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В субботу, 31 мая, «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов и завоевал главный клубный трофей континента. Ранее, 21 мая, «Тоттенхэм» одолел «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале второго по значимости еврокубка и стал победителем Лиги Европы.
Действующим обладателем Суперкубка УЕФА остаётся мадридский «Реал». В августе прошлого года «сливочные» одержали победу над «Аталантой» (2:0). Игра проходила 14 августа 2024 года на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша).
- 1 июня 2025
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