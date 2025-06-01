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Луис Энрике прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Луис Энрике прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился эмоциями о разгромной победе в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с миланским «Интером». Встреча завершилась со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«С самого начала сезона мы были настроены на то, чтобы сотворить историю. Теперь пришло время для празднования. Я увидел настоящую связь между игроками и фанатами. Мы действительно этого заслуживаем. Играть на таком уровне сложно, но мы знали, как справиться с давлением», — приводит слова Энрике издание RMC Sport.

Напомним, по итогам сезона французский гранд стал обладателем четырёх трофеев, оформив, так называемый «домашний требл», европейский требл и квадрупл, с учётом всех трофеев. Отметим, победа в Лиге чемпионов стала исторической первой для столичного французского клуба.

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