Луис Энрике прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился эмоциями о разгромной победе в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с миланским «Интером». Встреча завершилась со счётом 5:0.
«С самого начала сезона мы были настроены на то, чтобы сотворить историю. Теперь пришло время для празднования. Я увидел настоящую связь между игроками и фанатами. Мы действительно этого заслуживаем. Играть на таком уровне сложно, но мы знали, как справиться с давлением», — приводит слова Энрике издание RMC Sport.
Напомним, по итогам сезона французский гранд стал обладателем четырёх трофеев, оформив, так называемый «домашний требл», европейский требл и квадрупл, с учётом всех трофеев. Отметим, победа в Лиге чемпионов стала исторической первой для столичного французского клуба.
Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском:
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