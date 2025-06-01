РПЛ отреагировала на победу «ПСЖ» с Сафоновым и Кварацхелией в Лиге чемпионов

Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовал несколько постов по случаю победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. В решающем матче парижане с разгромным счётом одолели «Интер» (5:0).

«Победителииии! Матвей и Хвича выиграли с «ПСЖ» Лигу чемпионов! Красавцы», — написала пресс-служба лиги.

После этого в телеграм-канале появилось несколько постов с фотографиями. Сначала РПЛ показала награждение «ПСЖ». Далее появились фотографии грузинского вингера парижан Хвичи Кварацхелии с медалью. И, наконец, вратаря французского гранда Матвея Сафонова с кубком Лиги чемпионов.

Фото: Телеграм-канал РПЛ

Фото: Телеграм-канал РПЛ

Фото: Телеграм-канал РПЛ

Напомним, ранее Хвича выступал в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив», а Сафонов играл в составе «Краснодара».

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