«Борьба была». Сафонов – о победе «ПСЖ» со счётом 5:0 в матче с «Интером» в финале ЛЧ

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал разгромную победу команды в финале Лиги чемпионов с «Интером» со счётом 5:0.

«Борьба была. И я думаю, что это был нервный матч. Просто мы использовали свои моменты. Достаточно рано забили первый гол, второй. И, в принципе, я думаю, что сопернику пришлось раскрыться, немножко поменялась игра и, наверное, мы видели не ту игру, которую они показывали на протяжении сезона», — сказал Сафонов в эфире Okko.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» стал первой командой в истории футбола, которой удалось выиграть финал Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов с разницей в пять голов.