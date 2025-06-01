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«Борьба была». Сафонов – о победе «ПСЖ» со счётом 5:0 в матче с «Интером» в финале ЛЧ

«Борьба была». Сафонов – о победе «ПСЖ» со счётом 5:0 в матче с «Интером» в финале ЛЧ
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал разгромную победу команды в финале Лиги чемпионов с «Интером» со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Борьба была. И я думаю, что это был нервный матч. Просто мы использовали свои моменты. Достаточно рано забили первый гол, второй. И, в принципе, я думаю, что сопернику пришлось раскрыться, немножко поменялась игра и, наверное, мы видели не ту игру, которую они показывали на протяжении сезона», — сказал Сафонов в эфире Okko.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» стал первой командой в истории футбола, которой удалось выиграть финал Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов с разницей в пять голов.

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