«Борьба была». Сафонов – о победе «ПСЖ» со счётом 5:0 в матче с «Интером» в финале ЛЧ
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал разгромную победу команды в финале Лиги чемпионов с «Интером» со счётом 5:0.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Борьба была. И я думаю, что это был нервный матч. Просто мы использовали свои моменты. Достаточно рано забили первый гол, второй. И, в принципе, я думаю, что сопернику пришлось раскрыться, немножко поменялась игра и, наверное, мы видели не ту игру, которую они показывали на протяжении сезона», — сказал Сафонов в эфире Okko.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» стал первой командой в истории футбола, которой удалось выиграть финал Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов с разницей в пять голов.
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