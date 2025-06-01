Тренер «ПСЖ» Энрике назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч» — 2025

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мнением об игроке, который должен получить самую престижную индивидуальную награду сезона-2024/2025 «Золотой мяч».

«Всех интересует, кому бы я отдал «Золотой мяч». Я бы отдал его Усману Дембеле за его блестящую игру в защите в этом финале. Это и есть истинное лидерство в команде. Я убеждён, что он заслуживает этой награды не только за титулы и забитые голы, но и за то, как он прессинговал. Он демонстрировал это на протяжении всего сезона, но в финале с «Интером» это было особенно заметно», — приводит слова Энрике издание RMC Sport.

Напомним, «ПСЖ» впервые в истории стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА после разгромной победы в финале над миланским «Интером» (5:0).

В 49 матчах клубного сезона-2024/2025 француз забил 33 гола и отдал 15 результативных передач. В минувшем сезоне обладателем «Золотого мяча» стал испанский опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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