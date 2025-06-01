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Индзаги объяснил разгромное поражение «Интера» в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Индзаги объяснил разгромное поражение «Интера» в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ»
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Главный тренер «Интера» Симеоне Индзаги объяснил разгромное поражение команды в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:5).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Мы плохо начали матч, быстро пропустили и растянулись, из-за чего «ПСЖ» стало проще. Это тяжёлое поражение приносит нам огромную горечь, но оно не отменяет того, что мы сделали, чтобы дойти до финала.
Мы действительно пытались играть длинно, но они были сильнее и на втором мяче. После первого пропущенного гола мы распались. Конечно, мы должны были сыграть лучше, техничнее, чище в передачах, но у нас не получилось реализовать то, что мы планировали на этот вечер», — приводит слова Индзаги One Football.

«Интер» проиграл во втором финале Лиги чемпионов подряд. В сезоне-2022/2023 «Интер» в финале проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:1.

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