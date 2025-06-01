Болельщики «ПСЖ» посвятили баннер умершей дочери тренера Луиса Энрике

Болельщики «ПСЖ» после победы в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0) развернули на трибуне баннер, на котором был изображён главный тренер клуба Луис Энрике и его дочь Ксана.

Ксана скончалась в 2019 году в возрасте 9 лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой (рак костей. — Прим. «Чемпионата»).

Энрике второй раз в карьере стал обладателем Лиги чемпионов. Впервые испанский специалист завоевал трофей Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015, когда руководил испанской «Барселоной».

Также Энрике стал вторым тренером в истории футбола после Хосепа Гвардиолы, которому удалось выиграть требл с двумя разными клубами.