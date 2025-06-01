Болельщики «ПСЖ» посвятили баннер умершей дочери тренера Луиса Энрике
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Болельщики «ПСЖ» после победы в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0) развернули на трибуне баннер, на котором был изображён главный тренер клуба Луис Энрике и его дочь Ксана.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
Ксана скончалась в 2019 году в возрасте 9 лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой (рак костей. — Прим. «Чемпионата»).
Энрике второй раз в карьере стал обладателем Лиги чемпионов. Впервые испанский специалист завоевал трофей Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015, когда руководил испанской «Барселоной».
Также Энрике стал вторым тренером в истории футбола после Хосепа Гвардиолы, которому удалось выиграть требл с двумя разными клубами.
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