Опубликована статистика Хвичи Кварацхелии в финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»

Статистический интернет-портал Squawka опубликовал личную статистику грузинского крайнего нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии в решающем матче розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, где парижане с разгромным счётом 5:0 одолели миланский «Интер».
Статистика Хвичи: 38 касаний, шесть касаний в штрафной соперника, шесть ударов, пять выигранных единоборств, пять выигранных владений, 2/2 отбора мяча, две успешные обводки, один забитый гол.
Напомним, Кварацхелия подписал контракт с «ПСЖ» этой зимой. Ранее он играл за «Наполи», где стал двукратным чемпионом Италии. С французским клубом Хвича завоевал титул чемпиона страны, Кубок и Лигу чемпионов. Всего в нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл 44 матча, в которых отличился 12 голами и девятью результативными передачами.
Зарубежные спортсмены с российским паспортом:
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