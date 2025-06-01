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Хвича Кварацхелия: финал Лиги чемпионов ПСЖ — Интер, статистика грузина

Опубликована статистика Хвичи Кварацхелии в финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»
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Статистический интернет-портал Squawka опубликовал личную статистику грузинского крайнего нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии в решающем матче розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, где парижане с разгромным счётом 5:0 одолели миланский «Интер».

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Статистика Хвичи: 38 касаний, шесть касаний в штрафной соперника, шесть ударов, пять выигранных единоборств, пять выигранных владений, 2/2 отбора мяча, две успешные обводки, один забитый гол.

Напомним, Кварацхелия подписал контракт с «ПСЖ» этой зимой. Ранее он играл за «Наполи», где стал двукратным чемпионом Италии. С французским клубом Хвича завоевал титул чемпиона страны, Кубок и Лигу чемпионов. Всего в нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл 44 матча, в которых отличился 12 голами и девятью результативными передачами.

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