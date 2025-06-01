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Хвича Кварацхелия установил национальное достижение финалах в Лиге чемпионов

Хвича Кварацхелия установил национальное достижение финалах в Лиге чемпионов
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Грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия установил национальное достижение после своего забитого гола в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с «Интером» (5:0). Об этом сообщает Squawka.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

По информации источника, Кварацхелия стал первым грузином в истории, когда-либо забивавшим в решающих матчах Лиги чемпионов.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео гола Хвичи, забитого на 73-й минуте встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По итогам клубного сезона-2024/2025 Кварацхелия стал обладателем четырёх трофеев с двумя клубами: выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов с «ПСЖ», а также Серию А с «Наполи», за который выступал до января 2025 года.

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