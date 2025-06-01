Хвича Кварацхелия установил национальное достижение финалах в Лиге чемпионов

Грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия установил национальное достижение после своего забитого гола в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с «Интером» (5:0). Об этом сообщает Squawka.
По информации источника, Кварацхелия стал первым грузином в истории, когда-либо забивавшим в решающих матчах Лиги чемпионов.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео гола Хвичи, забитого на 73-й минуте встречи.
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По итогам клубного сезона-2024/2025 Кварацхелия стал обладателем четырёх трофеев с двумя клубами: выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов с «ПСЖ», а также Серию А с «Наполи», за который выступал до января 2025 года.
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