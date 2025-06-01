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Доннарумма ушёл от ответа о возможности продления контракта с «ПСЖ»

Доннарумма ушёл от ответа о возможности продления контракта с «ПСЖ»
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Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос о возможности продления контракта с клубом после победы в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Продлю ли контракт с «ПСЖ»? Не знаю, посмотрим. Сейчас у нас два важных матча в отборе на чемпионат мира. Надо быть сосредоточенными, особенно в игре с Норвегией — она будет очень сложной», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 35 млн. Отметим, в составе парижан выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

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