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«Физически она не здесь». Энрике посвятил победу в Лиге чемпионов умершей от рака дочери

«Физически она не здесь». Энрике посвятил победу в Лиге чемпионов умершей от рака дочери
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике посвятил победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025 своей дочери Ксане, которая скончалась от остеосаркомы (рак костей. — Прим. «Чемпионата») в 2019 году, когда ей было девять лет. Напомним, в финале текущего розыгрыша парижане были сильнее «Интера» (5:0).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Сразу после финального свистка, когда празднования уже начались, Энрике сменил свою официальную форму и вышел на поле в футболке с именем своей дочери.

«Ксана физически не здесь, но она всегда на связи со мной и наслаждается временем, проведенным с нами», — приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twiter).

Энрике второй раз в карьере стал обладателем Лиги чемпионов. Впервые испанский специалист завоевал трофей Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015, когда руководил испанской «Барселоной». Тогда наставник отмечал победу с дочерью. Болельщики «ПСЖ» в честь дани уважения тренеру развернули на трибуне баннер, на котором был изображён главный тренер клуба Луис Энрике и его дочь Ксана.

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