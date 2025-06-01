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Полиция арестовала около 300 болельщиков «ПСЖ» после беспорядков в Париже

Полиция арестовала около 300 болельщиков «ПСЖ» после беспорядков в Париже
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Французские болельщики устроили беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0), сообщает RMC Sport.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

По данным источника, беспорядки царили преимущественно в центре города. Отмечается, около пятидесяти человек разбили заднее стекло автобуса. Водитель находившийся в автомобиле, не пострадал. На Елисейских полях был подожжён автомобиль. Благодаря вмешательству пожарных возгорание удалось взять под контроль. Помимо этого, несколько человек ворвались в обувной магазин.

В Порт-де-Сен-Клу произошло возгорание двух автомобилей. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

По последним данным полиции, в Париже в ходе празднеств были арестованы 294 человека.

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