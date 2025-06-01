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«ПСЖ» установил историческое национальное достижение по итогам сезона-2024/2025

«ПСЖ» установил историческое национальное достижение по итогам сезона-2024/2025
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Французский «Пари Сен-Жермен» разгромно обыграл миланский «Интер» со счётом 5:0, став первой французской командой в истории, сумевшей осуществить «золотой хет-трик». Ранее ни одной команде из Франции не удавалось подобное достижение. Об этом сообщает Squawka.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

По данным источника, всего же среди европейских команд парижане стали девятой командой, взявшей три главных титула по ходу сезона. Ранее требл удавалось оформить следующим клубам: шотландскому «Селтику» (1966/1967), нидерландским «Аяксу» (1971/1972) и ПСВ (1987/1988), английским «Манчестер Юнайтед» (1998/1999) и «Манчестер Сити» (2022/2023), итальянскому «Интеру» (2009/2010), дважды испанской «Барселоне» (2008/2009, 2014/2015) и мюнхенской «Баварии» (2012/2013, 2019/2020).

Ранее в этом сезоне подопечные Луиса Энрике завоевали титулы чемпиона Франции и обладателя Кубка страны. Кроме того, в активе столичной команды Суперкубок Франции.

Главный тренер «ПСЖ» Энрике стал вторым в истории наставником, который смог выиграть требл с двумя разными клубами. Ранее это удавалось только Хосепу Гвардиоле. Первый требл Энрике завоевал с «Барселоной» в сезоне-2014/2015.

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