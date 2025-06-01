«ПСЖ» установил историческое национальное достижение по итогам сезона-2024/2025

Французский «Пари Сен-Жермен» разгромно обыграл миланский «Интер» со счётом 5:0, став первой французской командой в истории, сумевшей осуществить «золотой хет-трик». Ранее ни одной команде из Франции не удавалось подобное достижение. Об этом сообщает Squawka.

По данным источника, всего же среди европейских команд парижане стали девятой командой, взявшей три главных титула по ходу сезона. Ранее требл удавалось оформить следующим клубам: шотландскому «Селтику» (1966/1967), нидерландским «Аяксу» (1971/1972) и ПСВ (1987/1988), английским «Манчестер Юнайтед» (1998/1999) и «Манчестер Сити» (2022/2023), итальянскому «Интеру» (2009/2010), дважды испанской «Барселоне» (2008/2009, 2014/2015) и мюнхенской «Баварии» (2012/2013, 2019/2020).

Ранее в этом сезоне подопечные Луиса Энрике завоевали титулы чемпиона Франции и обладателя Кубка страны. Кроме того, в активе столичной команды Суперкубок Франции.

Главный тренер «ПСЖ» Энрике стал вторым в истории наставником, который смог выиграть требл с двумя разными клубами. Ранее это удавалось только Хосепу Гвардиоле. Первый требл Энрике завоевал с «Барселоной» в сезоне-2014/2015.

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