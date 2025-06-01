«Атланта» с Миранчуком проиграла «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Хэррисоне на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
США — Major League Soccer . МЛС
01 июня 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Окончен
2 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Харпер – 3' 2:0 Шупо-Мотинг – 29'
В составе победителей забивали Кэмерон Харпер и Эрик Шупо-Мотинг.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.
«Ред Буллз» одержал третью победу подряд в МЛС. «Атланта», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед подряд.
В следующем матче «Нью-Йорк Ред Буллз» встретится с «Остином», а «Атланта» сыграет с «Нью-Йорк Сити». Матчи пройдут 15 и 13 июня соответственно.
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