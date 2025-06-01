Стал известен лучший игрок финального матча Лиги чемпионов — 2024/2025
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УЕФА назвал лучшего игрока финального матча Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором французский «Пари Сен-Жермен» разгромно обыграл миланский «Интер» со счётом 5:0.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
Самым ценным футболистом данной встречи признан 19-летний крайний нападающий парижан Дезире Дуэ. В этой игре юный француз отметился дублем и результативной передачей, что сделало его обладателем уникального достижения — он стал первым в истории финалом главного еврокубка футболистом, оформивших три результативных действия.
Всего в текущем сезоне Дуэ сыграл в 54 матчах, забив 15 голов и отдав 16 результативных передач.
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