Стал известен лучший игрок финального матча Лиги чемпионов — 2024/2025

УЕФА назвал лучшего игрока финального матча Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором французский «Пари Сен-Жермен» разгромно обыграл миланский «Интер» со счётом 5:0.

Самым ценным футболистом данной встречи признан 19-летний крайний нападающий парижан Дезире Дуэ. В этой игре юный француз отметился дублем и результативной передачей, что сделало его обладателем уникального достижения — он стал первым в истории финалом главного еврокубка футболистом, оформивших три результативных действия.

Всего в текущем сезоне Дуэ сыграл в 54 матчах, забив 15 голов и отдав 16 результативных передач.

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