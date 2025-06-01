Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер Майами — Коламбус Крю, результат матча 1 июня 2025, счёт 5:1, МЛС, Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба

Дубль и два ассиста Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Коламбус Крю» в МЛС
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 31 мая на 1 июня мск на поле стадиона «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата МЛС между клубами «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Игра закончилась разгромной победой хозяев поля со счётом 5:1.

США — Major League Soccer . МЛС
01 июня 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
5 : 1
Коламбус Крю
Коламбус
1:0 Алленде – 13'     2:0 Месси – 15'     3:0 Месси – 24'     3:1 Ruvalcaba – 58'     4:1 Суарес – 64'     5:1 Пико – 89'    

В составе победителей дублем и двумя результативными передачамми отметился звёздный аргентинский форвард Лионель Месси. Его соотечественник, форвард Тадео Алленде отличился голом. Ещё один мяч забил известный уругвайский нападающий Луис Суарес. Вышедший по ходу встречи на замену форвард сборной Гаити Фафа Пико также не ушёл с поля без забитоого мяча. У гостей единственный мяч влетел в сетку после удара американского хавбека Сезара Рувалкабы.

Испанский опорный хавбек Серхио Бускетс провёл на поле все 90 минут и отдал один результативный пас. Другой испанец Жорди Альба участия в матче не принимал.

«Интер Майами» с 29 очками в 16 матчах занимает третье место в Восточной конференции МЛС. «Коламбус Крю» набрал 28 очков в 17 матчах и находится на пятой строчке турнирной таблицы Востока.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
Материалы по теме
«Атланта» с Миранчуком проиграла «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче МЛС

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android