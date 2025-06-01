Дубль и два ассиста Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Коламбус Крю» в МЛС

В ночь с 31 мая на 1 июня мск на поле стадиона «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата МЛС между клубами «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Игра закончилась разгромной победой хозяев поля со счётом 5:1.

В составе победителей дублем и двумя результативными передачамми отметился звёздный аргентинский форвард Лионель Месси. Его соотечественник, форвард Тадео Алленде отличился голом. Ещё один мяч забил известный уругвайский нападающий Луис Суарес. Вышедший по ходу встречи на замену форвард сборной Гаити Фафа Пико также не ушёл с поля без забитоого мяча. У гостей единственный мяч влетел в сетку после удара американского хавбека Сезара Рувалкабы.

Испанский опорный хавбек Серхио Бускетс провёл на поле все 90 минут и отдал один результативный пас. Другой испанец Жорди Альба участия в матче не принимал.

«Интер Майами» с 29 очками в 16 матчах занимает третье место в Восточной конференции МЛС. «Коламбус Крю» набрал 28 очков в 17 матчах и находится на пятой строчке турнирной таблицы Востока.

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