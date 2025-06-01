Сафонов высказался о том, что «ПСЖ» взял четыре трофея в первом сезоне после его трансфера
Поделиться
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о том, что команда выиграла четыре трофея в первом же сезоне после его прихода в клуб.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Не знаю, насколько я фартовый, потому что, многие ребята пришли в команду. Тот же Кварацхелия пришёл, тоже все трофеи выиграл, поэтому… манифик.
В интервью в 2024 году Нобель меня спросил, что будет раньше, чемпионство «Краснодара» или Лига чемпионов с «ПСЖ». Я сказал, что будет раньше трофей «Краснодара», потому что матч будет последний на неделю раньше. И, в принципе, как будто знал что-то», — сказал Сафонов в эфире Okko.
Сафонов в составе «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Комментарии
- 1 июня 2025
-
04:54
-
04:46
-
04:42
-
04:37
-
04:34
-
04:20
-
04:11
-
04:06
-
03:53
-
03:45
-
03:33
-
03:28
-
03:11
-
03:06
-
02:57
-
02:53
-
02:48
-
02:43
-
02:32
-
02:31
-
02:30
-
02:23
-
02:14
-
02:13
-
02:03
-
01:56
-
01:46
-
01:43
-
01:36
-
01:32
-
01:26
-
01:21
-
01:12
-
01:02
-
00:59