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Сафонов высказался о том, что «ПСЖ» взял четыре трофея в первом сезоне после его трансфера

Сафонов высказался о том, что «ПСЖ» взял четыре трофея в первом сезоне после его трансфера
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о том, что команда выиграла четыре трофея в первом же сезоне после его прихода в клуб.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Не знаю, насколько я фартовый, потому что, многие ребята пришли в команду. Тот же Кварацхелия пришёл, тоже все трофеи выиграл, поэтому… манифик.

В интервью в 2024 году Нобель меня спросил, что будет раньше, чемпионство «Краснодара» или Лига чемпионов с «ПСЖ». Я сказал, что будет раньше трофей «Краснодара», потому что матч будет последний на неделю раньше. И, в принципе, как будто знал что-то», — сказал Сафонов в эфире Okko.

Сафонов в составе «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

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