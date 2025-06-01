Кварацхелия повторил достижение, ранее дважды покорявшееся лишь одному грузину в футболе

Грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия повторил национальное достижение после победы с французским грандом в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с «Интером» (5:0).

Хвича стал вторым грузинским футболистом, выигравшим главный еврокубковый турнир. Первым был защитник Каха Каладзе, дважды становившийся обладателем трофея Лиги чемпионов в составе «Милана». Это произошло в сезоне-2002/2003 и в розыгрыше главного еврокубка — 2006/2007.

Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. За парижан Хвича провёл 25 матчах, отметившись семью голами и шестью результативными пасами. За сезон Хвича выиграл четыре титула — три с парижанами и один в составе неаполитанцев.

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