В седьмом финале Лиги чемпионов подряд забивает только одна команда

Французский «Пари Сен-Жермен» разгромно обыграл миланский «Интер» со счётом 5:0 в решающей игре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Таким образом, в семи подряд финальных матчах главного еврокубкового турнира забивает только одна команда.
В сезоне-2018/2019 «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0, а в розыгрыше — 2019/2020 «Бавария» одолела «Пари Сен-Жермен» с результатом 1:0. В соревнованиях — 2020/2021 «Челси» вырвал победу у «Манчестер Сити» также с минимальным счётом 1:0.
Затем последовали финалы с аналогичным сценарием: в кампании-2021/2022 «Реал» Мадрид победил «Ливерпуль» со счётом 1:0, а в сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» всухую одолел «Интер» также с результатом 1:0. В прошлом розыгрыше (2023/2024) «Реал» был сильнее дортмундской «Боруссии» со счётом 2:0.
Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском:
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