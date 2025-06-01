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В седьмом финале Лиги чемпионов подряд забивает только одна команда

В седьмом финале Лиги чемпионов подряд забивает только одна команда
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Французский «Пари Сен-Жермен» разгромно обыграл миланский «Интер» со счётом 5:0 в решающей игре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Таким образом, в семи подряд финальных матчах главного еврокубкового турнира забивает только одна команда.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

В сезоне-2018/2019 «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0, а в розыгрыше — 2019/2020 «Бавария» одолела «Пари Сен-Жермен» с результатом 1:0. В соревнованиях — 2020/2021 «Челси» вырвал победу у «Манчестер Сити» также с минимальным счётом 1:0.

Затем последовали финалы с аналогичным сценарием: в кампании-2021/2022 «Реал» Мадрид победил «Ливерпуль» со счётом 1:0, а в сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» всухую одолел «Интер» также с результатом 1:0. В прошлом розыгрыше (2023/2024) «Реал» был сильнее дортмундской «Боруссии» со счётом 2:0.

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