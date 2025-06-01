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Виктор Вембаньяма двумя словами отреагировал на историческую победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Виктор Вембаньяма двумя словами отреагировал на историческую победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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21-летний звёздный французский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма, представляющий клуб «Сан-Антонио Спёрс» на позициях тяжёлого форварда и центрового, опубликовал пост на своей странице в социальных сетях, где отреагировал на историческую дебютную победу французского «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Напомним, в финальном матче главного еврокубка сезона-2024/2025 парижане разгромно обыграли «Интер» (5:0).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Спасибо, Париж», — написал Вембаньяма на своей странице в соцсетях.

Вембаньяма во французском городе Ле-Шене, который находится недалеко от Парижа. В сезоне-2024/2025 североамериканской лиги Виктор принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка. В феврале у звёздного баскетболиста обнаружили тромбоз вен правого плеча. Он проходил курс реабилитационного лечения, полностью сосредоточившись на подготовке в новому сезону.

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