Виктор Вембаньяма двумя словами отреагировал на историческую победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

21-летний звёздный французский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма, представляющий клуб «Сан-Антонио Спёрс» на позициях тяжёлого форварда и центрового, опубликовал пост на своей странице в социальных сетях, где отреагировал на историческую дебютную победу французского «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Напомним, в финальном матче главного еврокубка сезона-2024/2025 парижане разгромно обыграли «Интер» (5:0).
«Спасибо, Париж», — написал Вембаньяма на своей странице в соцсетях.
Вембаньяма во французском городе Ле-Шене, который находится недалеко от Парижа. В сезоне-2024/2025 североамериканской лиги Виктор принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка. В феврале у звёздного баскетболиста обнаружили тромбоз вен правого плеча. Он проходил курс реабилитационного лечения, полностью сосредоточившись на подготовке в новому сезону.
У кого больше всех очков в НБА:
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