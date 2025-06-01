Во Франции автомобиль въехал в толпу фанатов, праздновавших победу «ПСЖ» в ЛЧ

Во французском Гренобле во время празднования победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пострадали футбольные фанаты. Об этом сообщает Le Parisien.

После того, как парижская команда одержала победу над «Интером» со счётом 5:0 в решающем матче главного еврокубка, болельщики вышли на улицы для празднования, что было омрачено инцидентом.

По информации источника, водитель BMW врезался в толпу. В результате происшествия четыре человека из одной семьи в возрасте 17, 23 и 46 лет получили травмы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Отмечается, что водитель сделал это случайно, после чего сдался полиции и был арестован.

Ранее также сообщалось, что беспорядки царили и в центре Парижа. Люди разбили заднее стекло автобуса, а также произошло возгорание двух автомобилей. В итоге полиция арестовала около 300 болельщиков.

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