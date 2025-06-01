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Стали известны подробности по будущему Рахима Стерлинга

Стали известны подробности по будущему Рахима Стерлинга
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Английский крайний нападающий «Челси» Рахим Стерлинг завершит свою аренду в «Арсенале» и вернётся в стан «синих», сообщает издание Daily Express.

По информации источника, «Арсенал» не планирует выкупать контракт 30-летнего игрока, так как считает его период в клубе неудачным. Отмечается, что будущее игрока будет решаться именно в «Челси». Сам англичанин хотел бы продолжить карьеру в стане «канониров».

Рахиму Стерлингу 30 лет. Первым клубом в профессиональной карьере англичанина был «Ливерпуль». В 2015-м Рахим присоединился к «Манчестер Сити», а с 2022-го играл за «Челси», откуда и перебрался в годовую аренду в «Арсенал». В минувшем сезоне Стерлинг провёл за «канониров» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач. Контракт с «пенсионерами» рассчитан до лета 2027 года.

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