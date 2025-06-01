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Григорян предположил, с каким счётом закончится Суперфинал Кубка России

Григорян предположил, с каким счётом закончится Суперфинал Кубка России
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о предстоящем матче Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, где ЦСКА сыграет с «Ростовом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хочу, чтобы ЦСКА выиграл. Мне нравится, что появился такой уверенный в себе тренер [Марко Николич], который не подстраивается под кого‑то. Он выбрал систему игры, в которую вообще никто не играет в современном поле. Ставлю на победу ЦСКА со счётом 2:1», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Встреча ЦСКА и «Ростова» состоится сегодня, 1 июня. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 18:00 мск. В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал санкт-петербургский «Зенит», обыгравший калининградскую «Балтику» — 2:1.

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