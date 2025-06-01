Акинфеев рассказал о памятных матчах в «Лужниках», упомянув «Спартак»

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от игры на московском стадионе «Лужники» в преддверии матча Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом». Игра также пройдёт в «Лужниках». Начало сегодня, 1 июня, в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Все скажут о чемпионате мира и обо всём, что с ним связано, мадридский «Реал». А мне запомнились сами «Лужники». Много воспоминаний здесь: Кубки, Суперкубки, матчи со «Спартаком». Стадион не прям родной, но его частичка всегда в душе», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Самым титулованным клубом в истории Кубка России является московский «Локомотив», который завоевал этот трофей девять раз. В сезоне-2023/2024 победителем Кубка страны стал санкт-петербургский «Зенит», который в финале одержал победу над калининградской «Балтикой» со счетом 2:1.

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