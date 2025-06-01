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Стали известны лучший бомбардир и лучший ассистент Лиги чемпионов — 2024/2025

Стали известны лучший бомбардир и лучший ассистент Лиги чемпионов — 2024/2025
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Французский «Пари Сен-Жермен» разгромно обыграл миланский «Интер» со счётом 5:0 в финальном матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Таким образом, по завершении турнира определилилсь лучшие бомбардиры и лучшие ассистенты розыгрыша.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Главными голеодорами турнира стали крайний нападающий «Барселоны» Рафинья и центрфорвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси. Оба игрока забили по 13 голов. Бразилец также занял первую строчку в гонке лучших ассистентов Лиги чемпионов. В его активе девять результативных передач. На втором месте в гонке ассистентов расположился вингер парижан Усман Дембеле (6).

Лучшие бомбардиры ЛЧ:

  1. Рафинья («Барселона») и Серу Гирасси («Боруссия») — 13.
  2. Роберт Левандовски («Барселона») и Гарри Кейн («Бавария») — 11.
  3. Лаутаро Мартинес («Интер») — 9.
  4. Усман Дембеле («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Винисиус Жуниор («Реал») — 8.

Лучшие ассистенты ЛЧ:

  1. Рафинья («Барселона») — 9.
  2. Усман Дембеле («ПСЖ») — 6.
  3. Йозуа Киммих («Бавария»), Давиде Дзаппакоста («Аталанта»), Юлиан Брандт («Боруссия»), Жереми Фримпонг («Байер»), Игор Пайшао («Фейеноорд»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Серу Гирасси («Боруссия»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта») — 5.
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