Стали известны лучший бомбардир и лучший ассистент Лиги чемпионов — 2024/2025

Французский «Пари Сен-Жермен» разгромно обыграл миланский «Интер» со счётом 5:0 в финальном матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Таким образом, по завершении турнира определилилсь лучшие бомбардиры и лучшие ассистенты розыгрыша.

Главными голеодорами турнира стали крайний нападающий «Барселоны» Рафинья и центрфорвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси. Оба игрока забили по 13 голов. Бразилец также занял первую строчку в гонке лучших ассистентов Лиги чемпионов. В его активе девять результативных передач. На втором месте в гонке ассистентов расположился вингер парижан Усман Дембеле (6).

Лучшие бомбардиры ЛЧ:

Рафинья («Барселона») и Серу Гирасси («Боруссия») — 13. Роберт Левандовски («Барселона») и Гарри Кейн («Бавария») — 11. Лаутаро Мартинес («Интер») — 9. Усман Дембеле («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Винисиус Жуниор («Реал») — 8.

Лучшие ассистенты ЛЧ:

Рафинья («Барселона») — 9. Усман Дембеле («ПСЖ») — 6. Йозуа Киммих («Бавария»), Давиде Дзаппакоста («Аталанта»), Юлиан Брандт («Боруссия»), Жереми Фримпонг («Байер»), Игор Пайшао («Фейеноорд»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Серу Гирасси («Боруссия»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта») — 5.

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