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Видео гола Хвичи Кварацхелии в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»

Видео гола Хвичи Кварацхелии в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»
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Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия забил гол на 73-й минуте финального матча Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Интером». Матч завершился разгромной победой парижан со счётом 5:0. Гол грузинского футболиста был четвёртым по счёту.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Кварацхелия ворвался в штрафную и идеально пробил в ближний угол. Получилось прямо под штангу, без шансов для вратаря «нерадзурри» Яна Зоммера.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео гола Хвичи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, что Кварацхелия благодаря этому мячу стал первым грузином в истории, когда-либо забивавшим в решающих матчах Лиги чемпионов.

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