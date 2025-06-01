Видео гола Хвичи Кварацхелии в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия забил гол на 73-й минуте финального матча Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Интером». Матч завершился разгромной победой парижан со счётом 5:0. Гол грузинского футболиста был четвёртым по счёту.

Кварацхелия ворвался в штрафную и идеально пробил в ближний угол. Получилось прямо под штангу, без шансов для вратаря «нерадзурри» Яна Зоммера.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео гола Хвичи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, что Кварацхелия благодаря этому мячу стал первым грузином в истории, когда-либо забивавшим в решающих матчах Лиги чемпионов.

Российские футболисты за рубежом: