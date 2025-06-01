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Сафонов опубликовал фото празднования победы в Лиге чемпионов

Сафонов опубликовал фото празднования победы в Лиге чемпионов
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов показал несколько фотографий с празднования победы в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, в решающей встрече парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0. Россиянин участия в матче не принимал.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

После матча Матвей опубликовал фотографии с командой, супругой Мариной Кондратюк и главным еврокубком.

Фото: Телеграм-канал Матвея Сафонова

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 Сафонов стал обладателем титула Лиги чемпионов УЕФА, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны. Кроме того, в активе Сафонова вместе с парижским клубом титул Суперкубка Франции.

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