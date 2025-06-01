«Аль-Хиляль» готов увеличить зарплату Тео Эрнандеса в четыре раза — Оливейра

«Аль-Хиляль» ведёт продвинутые переговоры с «Миланом» по поводу трансфера левого защитника Тео Эрнандеса. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, саудовский клуб предлагает итальянскому € 20 млн за потенциальный переход 27-летнего футболиста. При этом «Аль-Хиляль» готов платить самому защитнику € 18 млн в год. На текущий момент оклад Эрнандеса в «Милане» составляет в районе € 4 млн.

В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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