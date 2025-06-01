Шанталий: каждый болельщик, сотрудник и игрок «Ростова» горд, что команда в финале Кубка

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий поделился эмоциями от выхода команды в Суперфинал Фонбет Кубка России, где она встретится с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Суперэмоции от выхода в Суперфинал Кубка России! Считаю, что мы заслуженно туда прошли — выбили очень серьёзных соперников. Уверен, что каждый болельщик, сотрудник и футболист «Ростова» горд этим событием. Но, конечно, всем хочется завоевать Кубок.

Самое главное, что мы прошли в Суперфинал, и наши болельщики смогут увидеть его на стадионе или по телевизору. Мы будем очень горды и рады представлять свой город и команду в таком матче. Это один матч, к которому обе команды подготовятся на максимуме, чтобы выдать нужный результат. Думаю, мы разберём ЦСКА и у нас всё получится, как и в прошлых матчах», — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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