Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шанталий: не устал от постоянных сравнений с Глебовым, я многому у него научился

Шанталий: не устал от постоянных сравнений с Глебовым, я многому у него научился
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий ответил на вопрос о сравнениях с бывшим хавбеком команды Данилом Глебовым, который минувшей зимой перешёл в московское «Динамо».

— Не устал от постоянных сравнений с Данилом Глебовым?
— Нет. Он очень хороший полузащитник, у которого я многому научился. Я следил за его игрой, подмечал нюансы, как нужно действовать в опорной зоне. Также Даня очень много помогал мне в быту, — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне Шанталий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

Материалы по теме
Шанталий: каждый болельщик, сотрудник и игрок «Ростова» горд, что команда в финале Кубка

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android