Шанталий: не устал от постоянных сравнений с Глебовым, я многому у него научился

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий ответил на вопрос о сравнениях с бывшим хавбеком команды Данилом Глебовым, который минувшей зимой перешёл в московское «Динамо».

— Не устал от постоянных сравнений с Данилом Глебовым?

— Нет. Он очень хороший полузащитник, у которого я многому научился. Я следил за его игрой, подмечал нюансы, как нужно действовать в опорной зоне. Также Даня очень много помогал мне в быту, — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне Шанталий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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