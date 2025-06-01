Воспитанник «Краснодара» Шанталий признался, что не переживал за команду в золотой гонке

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий, являющийся воспитанником «Краснодара», признался, что не переживал за команду в чемпионской гонке в минувшем сезоне РПЛ. «Быки» заняли первое место и впервые выиграли золотые медали.

— Переживал за «Краснодар» в чемпионской гонке?

— Нет, потому что я не дошёл ни до молодёжной команды, ни до основного состава. Сейчас я нахожусь в «Ростове» и моя цель — биться за эту команду. Но южное дерби — особенный матч для меня. Собирается очень много болельщиков. Мне даже посчастливилось дебютировать в РПЛ именно в матче с «Краснодаром» на их стадионе. Я был в день открытия на этом стадионе, когда играли Россия и Коста-Рика. Для меня это было значимое событие. Я 10-11 лет находился в системе «Краснодара», и так сложилась судьба, что дебютировал именно против них, — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.