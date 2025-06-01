Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия, Сафонов и другие игроки «ПСЖ» поют знаменитый хит We are the champions

Кварацхелия, Сафонов и другие игроки «ПСЖ» поют знаменитый хит We are the champions
Комментарии

Грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия на своей странице в соцсетях показал, как он и его одноклубники отмечают победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Хвича выложил видео, где он, российский вратарь команды Матвей Сафонов, а также другие футболисты парижан поют знаменитый хит группы Queen We are the champions.

Отметим, что в решающем матче турнира «ПСЖ» с разгромным счётом 5:0 переиграл миланский «Интер». Эта победа стала первой в истории французского гранда в главном еврокубковом турнире. В своём дебютном сезоне россиянин Сафонов и грузин Кварацхелия завоевали с клубом четыре и три трофея соответственно.

Материалы по теме
Фото
Сафонов опубликовал фото празднования победы в Лиге чемпионов

Зарубежные спортсмены с российским паспортом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android