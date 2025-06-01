Кварацхелия, Сафонов и другие игроки «ПСЖ» поют знаменитый хит We are the champions

Грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия на своей странице в соцсетях показал, как он и его одноклубники отмечают победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Хвича выложил видео, где он, российский вратарь команды Матвей Сафонов, а также другие футболисты парижан поют знаменитый хит группы Queen We are the champions.

Отметим, что в решающем матче турнира «ПСЖ» с разгромным счётом 5:0 переиграл миланский «Интер». Эта победа стала первой в истории французского гранда в главном еврокубковом турнире. В своём дебютном сезоне россиянин Сафонов и грузин Кварацхелия завоевали с клубом четыре и три трофея соответственно.

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