Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий оценил свой дебютный сезон в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий оценил свой дебютный сезон в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий оценил свой дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге. 21-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата, а также сыграл семь игр в Кубке России.

«Каждому спортсмену хочется занимать высокие места, но у нас получился неплохой сезон в чемпионате, а в Кубке России — так просто прекрасный. Всё-таки после зимнего перерыва произошла смена тренера, ушёл Даня Глебов.

Я очень благодарен тренерскому штабу за возможность проявлять себя в каждом из 11 сыгранных матчей РПЛ. Да, для меня это первый сезон, но в основной команде я нахожусь уже давно. Раньше шанс не предоставляли, но я получал много знаний на теориях с Валерием Георгиевичем, а потом с Джонатаном Альбой. Я понимал, как нужно действовать на поле, исходя из нашей тактики и структуры. Конечно, большую роль сыграла поддержка партнёров — они постоянно подсказывали, помогали и вдохновляли на действия. Им я тоже благодарен», — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Воспитанник «Краснодара» Шанталий признался, что не переживал за команду в золотой гонке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android