Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий оценил свой дебютный сезон в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий оценил свой дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге. 21-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата, а также сыграл семь игр в Кубке России.

«Каждому спортсмену хочется занимать высокие места, но у нас получился неплохой сезон в чемпионате, а в Кубке России — так просто прекрасный. Всё-таки после зимнего перерыва произошла смена тренера, ушёл Даня Глебов.

Я очень благодарен тренерскому штабу за возможность проявлять себя в каждом из 11 сыгранных матчей РПЛ. Да, для меня это первый сезон, но в основной команде я нахожусь уже давно. Раньше шанс не предоставляли, но я получал много знаний на теориях с Валерием Георгиевичем, а потом с Джонатаном Альбой. Я понимал, как нужно действовать на поле, исходя из нашей тактики и структуры. Конечно, большую роль сыграла поддержка партнёров — они постоянно подсказывали, помогали и вдохновляли на действия. Им я тоже благодарен», — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.