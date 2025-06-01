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«Все очень удивились и расстроились». Шанталий — об уходе Карпина из «Ростова»

«Все очень удивились и расстроились». Шанталий — об уходе Карпина из «Ростова»
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Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий поделился воспоминаниями об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Специалист покинул клуб в феврале этого года.

— Как уход Карпина выглядел изнутри коллектива?
— Всё было как обычно — собрались на теории после тренировки. И тут он сообщает эту информацию. Все очень удивились и расстроились. Раз Валерий Георгиевич принял такое решение, никто не может осуждать его. Мы поблагодарили его за работу, но он со многими остаётся на связи.

Он давал очень много советов. К нему можно было спокойно подойти после тренировок, игр и узнать, как нужно действовать в определённой ситуации. На разборах матчей он говорил, что нужно сыграть вот так и тогда действие пройдёт. Уже в следующей игре это реально работало. Он умеет заранее, на опыте предвидеть ситуацию, — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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