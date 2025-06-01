Стало известно, когда определится будущее Индзаги в «Интере» после поражения в финале ЛЧ
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги проведёт встречу с руководством «нерадзурри» в начале грядущей недели с целью обсудить своё будущее в клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, шансы на уход 49-летнего специалиста являются вполне реальными, поскольку уже идёт обсуждение предложения, полученного им от «Аль-Хиляля». Ранее СМИ сообщали, что саудовский клуб предлагает Индзаги заработную плату в размере $ 25 млн (€ 22 млн) в год.
Вчера, 31 мая, «Интер» разгромно уступил «ПСЖ» в финальном матче Лиги чемпионов со счётом 0:5. Индзаги возглавляет команду с лета 2021 года.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
Фанаты «Реала» вывесили баннер «Спасибо, «Интер» у базы клуба:
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