Александр Елагин отреагировал на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА

Футбольный комментатор Александр Елагин прокомментировал победу «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с миланским «Интером» (5:0).

«Можно сколь угодно говорить о слабости «Интера», о старости его игроков, о чёрном дне и т.д. и т.п. Но сегодня, прежде всего, надо говорить о величии Луиса Энрике!

Когда ушёл главный бомбардир «ПСЖ», его икона – Килиан Мбаппе, многие заголосили, что «ПСЖ» закончился, что теперь Луиса Энрике и его ребят ждёт болезненное падение. А в начале сезона испанец возьми и скажи, что этот «ПСЖ» будет сильнее по игре и крепче характером.

Не сразу, потихоньку Луис Энрике наладил обстановку в команде, обратил в свою веру капризного Дембеле, сделал ставку на талантливую молодёжь и… пошло! А тут и Кварцхелия подъехал и заиграл, и Доннарумма в итоге выдал свой лучший сезон – особенно в европейской кампании.

Победа в финале Кубка или Лиги чемпионов с перевесом в пять мячей (да и счёт 5:0) – такого не было за все 70 розыгрышей главного клубного турнира Европы! Браво, «Пари Сен-Жермен»! Мои поздравления всем, кто болеет за этот клуб! Мои поздравления Луису Энрике!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Таким образом, «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.